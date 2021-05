Formazione Napoli-Verona: Bakayoko in campo, panchina per Lozano (Di sabato 22 maggio 2021) Il quotidiano prova ad anticipare la Formazione del Napoli per la sfida contro l’Hellas Verona. Manca un giorno a Napoli-Hellas Verona, ultima sfida della stagione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 22 maggio 2021) Il quotidiano prova ad anticipare ladelper la sfida contro l’Hellas. Manca un giorno a-Hellas, ultima sfida della stagione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

PietroStanizzo : RT @edmondocirielli: E’ stato emozionante, oggi, ritornare come Questore della Camera dei Deputati alla Scuola Militare “Nunziatella” di Na… - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - Mediagol : #Video #Napoli-#Verona, solo conferme per Gattuso: la probabile formazione degli azzurri - zazoomblog : Grafico Gazzetta – Formazione Napoli col Verona quattro ballottaggi per Gattuso - #Grafico #Gazzetta #Formazione… -