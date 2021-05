(Di sabato 22 maggio 2021) Aveva solo 13quando l'ispettore della squadra mobile l'ha incrociata durante un'indagine. Poi è entrata a far parte della sua famiglia e l'ha portata in sposa a Daniel un connazionale conosciuto durante il lavoro di mediatrice culturale

Advertising

zazoomblog : Foggia 23 anni fa la salvò e oggi il poliziotto laccompagna allaltare al posto del papà: la bella storia di Regina… - PaolaGigante62 : RT @LPalmisano: 29 anni fa #Capaci. Il clima che si respirava a Palermo - la politica tutelata dalla #mafia, l'economia e la società soverc… - Carmela_oltre : RT @LPalmisano: 29 anni fa #Capaci. Il clima che si respirava a Palermo - la politica tutelata dalla #mafia, l'economia e la società soverc… - LPalmisano : 29 anni fa #Capaci. Il clima che si respirava a Palermo - la politica tutelata dalla #mafia, l'economia e la societ… - Profilo3Marco : RT @rep_bari: Foggia, 23 anni fa la salvò e oggi il poliziotto l'accompagna all'altare al posto del papà: la bella storia di Regina [di Tat… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia anni

La Repubblica

I pugliesi potrebbero pareggiare verso la fine ma il foggiano Salvioni (dopo infausto allenatore del Monza in serie D!) la svirgola e il pari sfuma per un nonnulla. Ilretrocede, il Monza ...... fissato dopo massimo 15di attività. Fitness, Salute Benessere Diventa nostro collaboratore. ©...Associazione di promozione culturale " In attesa di registrazione al Tribunale di. Direttore:...Cinque anni fa, il 12 luglio 2016, si consumava uno dei disastri ferroviari più gravi del nostro Paese, che costò la vita a 23 persone, i cui parenti ancora oggi chiedono che sia fatta giustizia ...Figlia di Francesco Marcone, vittima innocente di mafia, Daniela Marcone ha dedicato la sua intera vita alla lotta contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, diventan ...