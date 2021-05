(Di sabato 22 maggio 2021)" "La storia nasce da un ragazzo emigrato per studiare odontoiatria, il mio non era un pretesto, ma il mio sogno nel cassetto. Ho iniziato per scherzo e ora assisto oltre 100 persone l'anno. ...

Advertising

LaGazzettaSR : #Floridia, due siciliani aprono un'agenzia di servizi per gli studenti italiani che studiano in Romania -

Ultime Notizie dalla rete : Floridia due

Siracusa News

" "La storia nasce da un ragazzo emigrato per studiare odontoiatria, il mio non era un pretesto, ma il mio sogno nel cassetto. Ho iniziato per scherzo e ora assisto oltre 100 persone l'anno. ...Mentre sul fronte opposto per'il decreto prevede una procedura di reclutamento ... C'è una decisione di cui fiero, la sterzata che si è data sulle classi di età per le vaccinazioni, circa...Il Liceo Da Vinci di Floridia continua a collezionare successi. E’ suo il primo posto assoluto alla fase regionale del Premio Scuola Digitale Sicilia. La competizione per la Sicilia si è svolta ieri, ...Più persone l’hanno vista il giorno dopo, il 17 settembre, e c’è chi ha pensato ad un allontanamento volontario, come la nonna.