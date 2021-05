Fisco | ci controlla con 161 banche dati | ma l’evasione prospera sempre L’analisi della Cgia di Mestre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fisco controlla

ingenio-web.it

È possibile evitare i controlli delse si invia il 730 precompilato in questo modo senza rischi o sanzioni. Il contribuente chei dati inseriti nel modello precompilato e lo invia ...Ciò lo si può ottenere grazie aldigitale, che può contribuire al raggiungimento dell'aumento del 30% delle comunicazioni ai contribuenti per invitarli a rivedere quanto dichiarato e versato. ...MESTRE – I contribuenti italiani sono ‘controllati’ da 161 banche dati fiscali ... In linea puramente teorica e con una forte vena provocatoria è come se il nostro fisco avesse 161 schede su ognuno di ...In linea puramente teorica è come se il nostro Fisco avesse 161 schede su ognuno di noi dove sono fedelmente riportati la nostra capacità reddituale, i consumi e il livello di ricchezza. Lo afferma la ...