Firmato l’accordo tra Piemonte e Liguria sui vaccini: si faranno anche in vacanza (Di sabato 22 maggio 2021) Un protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale SARS COVID–19 di residenti nelle Regioni Liguria e Piemonte in ambito turistico è stato Firmato questa mattina in Regione da ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 22 maggio 2021) Un protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale SARS COVID–19 di residenti nelle Regioniin ambito turistico è statoquesta mattina in Regione da ... sul sito.

