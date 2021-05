Fiorentina | Terracciano evita la sconfitta a Crotone 0-0 Ripartire dopo una stagione da paura Pagelle

Leggi su firenzepost

(Di sabato 22 maggio 2021) E' Pietro, il migliore in campo e protagonista dell'ultima di campionato. Significa che propio lui, portiere modesto ma sempre efficace, salva la porta dagli attacchi di Messias e Simy edallaunache sarebbe stata francamente umiliante contro ilche chiude al penultimo posto in classifica. Chiusura malinconica. Per quella che risulta essere la peggiordal fallimento Cecchi Gori in poi L'articolo proviene da Firenze Post.