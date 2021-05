Fiorentina, il campionato si chiude a 40 punti: peggior risultato dal 2002 (Di sabato 22 maggio 2021) La Fiorentina ha chiuso il proprio campionato a quota 40 punti: si tratta del peggior risultato di sempre dal 2002, anno del fallimento Il pareggio di Crotone regala l’ultimo punticino alla Fiorentina per quanto riguarda il campionato 2020-2021. La viola ha chiuso la difficilissima stagione a quota 40 punti, risultato che è il peggiore dal fallimento del 2002. Inoltre – sottolinea Opta – è il peggiore risultato in una stagione di Serie A a 20 squadre contando i tre punti a vittoria. 40 – La Fiorentina ha guadagnato 40 punti in questo campionato, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Laha chiuso il proprioa quota 40: si tratta deldi sempre dal, anno del fallimento Il pareggio di Crotone regala l’ultimocino allaper quanto riguarda il2020-2021. La viola ha chiuso la difficilissima stagione a quota 40che è ile dal fallimento del. Inoltre – sottolinea Opta – è ilin una stagione di Serie A a 20 squadre contando i trea vittoria. 40 – Laha guadagnato 40in questo, ...

Advertising

OptaPaolo : 40 - La Fiorentina ha guadagnato 40 punti in questo campionato, peggior risultato per i viola in una stagione di Se… - caterinabalivo : Super Napoli! Vittoria fondamentale in chiave Champions contro un avversario tostissimo come la Fiorentina, che non… - CalciohellasIt : Si chiude la #SerieA di #Cagliari, #Genoa, #Crotone, #Fiorentina, #Parma e #Sampdoria - AndreaZeoli : RT @OptaPaolo: 40 - La Fiorentina ha guadagnato 40 punti in questo campionato, peggior risultato per i viola in una stagione di Serie A a 2… - BombeDiVlad : ?? Termina il triste campionato della #Fiorentina con un modesto pareggio a reti bianche in casa del #Crotone. I Vio… -