Fiore Manni fa coming out con un video e si commuove | “Per 12 anni ho amato una donna che ho sposato ma in tv mi dissero di non dirlo”

"Sono in ritardo di circa 10 anni con questo video. Spero di riuscire a esprimermi al meglio e di spiegare le cose senza fare troppe confusione". Inizia così il video con cui Fiore Manni, 32 anni, scrittrice e nota conduttrice di programmi tv per bambini, ha deciso di fare coming out e, soprattutto di rivelare il motivo per cui ha deciso di rivelare la sua sessualità dopo molti anni di successo. Cioè, "la paura". "Da tantissimo tempo che volevo fare coming out ma ho sempre rimandato perché non mi sentivo pronta e avevo paura di farlo, avevo paura delle conseguenze di un mio possibile coming out non tanto nella mia vita privata, ma soprattutto delle ripercussioni del coming out nella ...

