FIFA 21 FUT: niente Team of The Season per Hakimi e il calciatore dell'Inter si infuria (Di sabato 22 maggio 2021) Electronic Arts ha recentemente svelato i giocatori del Team Of The Season per FIFA Ultimate Team e, questa volta, è toccato ai giocatori della Serie A italiana. Le personalità scelte non sono certo giocatori sconosciuti: abbiamo infatti star del calibro di Cristiano Ronaldo, Dries Mertens e Domenico Berardi. Tuttavia, c'è un nome che ha fatto e continua a far discutere...per essere più precisi, l'assenza di esso fa discutere. Stiamo parlando del difensore dell'Inter, Achraf Hakimi, il quale non è riuscito ad entrare nelle rosa TOTS e ha deciso di sfogare la propria rabbia sui social. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 22 maggio 2021) Electronic Arts ha recentemente svelato i giocatori delOf TheperUltimatee, questa volta, è toccato ai giocatoria Serie A italiana. Le personalità scelte non sono certo giocatori sconosciuti: abbiamo infatti star del calibro di Cristiano Ronaldo, Dries Mertens e Domenico Berardi. Tuttavia, c'è un nome che ha fatto e continua a far discutere...per essere più precisi, l'assenza di esso fa discutere. Stiamo parlando del difensore, Achraf, il quale non è riuscito ad entrare nelle rosa TOTS e ha deciso di sfogare la propria rabbia sui social. Leggi altro...

