Ferrero | «Lavoriamo per un nuovo ciclo | rispetto la scelta di Ranieri»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) Massimo, presidente della Sampdoria, guarda avanti e prende atto della decisione di Claudio: le sue parole Massimo, presidente della Sampdoria, non si volta indietro. Dopo le parole di Claudioe l’addio del tecnico, il numero uno blucerchiato parla die progetti chiari, come riporta La Gazzetta dello Sport. «Sin dal primo incontro abbiamo sempre rispettato tutte le scelte e le richieste die quindi prendiamo atto anche di questa sua decisione. Dire che chi ha sorpreso non è corretto: queste situazioni fanno parte delle trattative del calcio quando ci sono delle scadenze di contratto, quindi si è sempre preparati a ogni tipo di finale. Ci dispiace, ma ilreciproco non va mai messo in ...