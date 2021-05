Ferrari SF21 | ecco cosa può succedere al cambio di Leclerc

(Di sabato 22 maggio 2021) Charlesal termine delle qualifiche mostrava quello che gli inglesi definiscono un mixed feeling . Da un lato era raggiante per la conquista della pole position, ma al contempo preoccupato per ...

L'urto all'uscita dalla chicane delle Piscine ha riguardato la parte anteriore dellacon la sospensione anteriore destra completamente collassata, dopo che il braccetto dello sterzo si ......di impresa perché nessuno " neppure il più ottimista tra gli ottimisti " poteva immaginare una... Sarebbe un'autentica beffa sia per lache per il suo alfiere che hanno illuminato la scena ...Infatti la Ferrari nelle prove libere confermando i grandi progressi ... mentre Carlos Sainz che ha trovato il feeling con la SF21 fin dalle Fp1 proverà a battere il compagno di squadra nella sua gara ...Conquistare la ottava pole in carriera dopo aver sbattuto contro le protezioni non è cosa da tutti i giorni. Charles Leclerc ha "scelto" questo inusuale modo per realizzare un ...