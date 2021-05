Fermato a Napoli per furto, danneggia sede dei vigili (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi era impadronito del telefonino di una donna il cittadino extracomunitario arrestato ieri sera a Napoli dagli agenti della Polizia Locale dell’unità operativa del quartiere San Lorenzo. Rintracciata la proprietaria, il telefonino le è stato restituito e l’autore del reato, che è risultato ricercato per precedenti, è stato denunciato a piede libero; dalla perquisizione sono emersi nello zaino 75 telefonini, un grimaldello ed un coltello, che sono stati sottoposti a sequestro presso gli uffici della Polizia Locale. Una volta libero, l’uomo è tornato nella sede dell’unità operativa San Lorenzo, ha atteso la chiusura degli uffici, ha sfondato la porta e ha devastato alcune stanze per impossessarsi dei telefonini che gli erano stati sequestrati e di altro. Chiamata dai condomini dello stabile è intervenuta prontamente la Polizia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi era impadronito del telefonino di una donna il cittadino extracomunitario arrestato ieri sera adagli agenti della Polizia Locale dell’unità operativa del quartiere San Lorenzo. Rintracciata la proprietaria, il telefonino le è stato restituito e l’autore del reato, che è risultato ricercato per precedenti, è stato denunciato a piede libero; dalla perquisizione sono emersi nello zaino 75 telefonini, un grimaldello ed un coltello, che sono stati sottoposti a sequestro presso gli uffici della Polizia Locale. Una volta libero, l’uomo è tornato nelladell’unità operativa San Lorenzo, ha atteso la chiusura degli uffici, ha sfondato la porta e ha devastato alcune stanze per impossessarsi dei telefonini che gli erano stati sequestrati e di altro. Chiamata dai condomini dello stabile è intervenuta prontamente la Polizia ...

