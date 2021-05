Federica Lepanto presenta suo figlio e racconta del parto

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello: Federica Lepanto diventa mamma - zazoomblog : Federica Lepanto è diventata mamma: la foto del figlio e chi è il neo papà - #Federica #Lepanto #diventata #mamma:… - infoitcultura : Federica Lepanto è diventata mamma: “Ecco il mio piccolo grande amore” - infoitcultura : Federica Lepanto è diventatata mamma/ L'ex Grande Fratello: 'Ecco il mio piccolo..' - infoitcultura : Federica Lepanto è diventata mamma: la foto del figlio e chi è il neo papà -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Lepanto

Grande Fratello La vincitrice del Grande Fratello 14 è diventata mamma per la prima volta Pubblicato su 22 Maggio 2021è diventata mamma per la prima volta. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essere rimasta incinta, nelle scorse ore invece ha fatto sapere tramite una Stories Instagram della nascita ...Aveva annunciato la gravidanza lo scorso gennaio e adessoha dato alla luce il suo primo figlio. Lo ho annunciato lei stessa, pubblicando un tenero scatto in cui si vede il piccolo addormentato e avvolto in una copertina azzurra. L'ex ...Federica Lepanto è mamma da due settimane ma solo adesso presenta suo figlio sui social e durante una passeggiata racconta del parto. Tra le stories del suo profilo Instagram la prima foto del piccolo ...A distanza di quasi un anno dalla sua nascita, Eleonora Daniele ha celebrato il battesimo della figlia Carlotta. Madrina della piccola è stata l’amica e collega Mara Venier, emozionata come non mai pe ...