Federalismo fiscale e Recovery plan | audizione della ministra Gelmini

ROMA – Mercoledì 26 maggio la Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale svolgerà l'audizione della ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini (foto), sullo stato di attuazione e sulle prospettive del Federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, alle ore 8.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto.

