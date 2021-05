Fariba piange all’Isola e parla di Giulia Salemi | “C’è stato un periodo terribile…”

(Di sabato 22 maggio 2021)Tehrani è la protagonista indiscussa di questa Isola dei Famosi che si avvicina alle battute finali (il programma terminerà il prossimo 7 giugno). Di recente, sollecitata dai compagni d’avventura, hato di un momento difficile vissuto con sua figliadi: “terribile” Amo tantissimo mia figlia, abbiamo un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Successivamenteha spiegato perché è difficile parlare di questa cosa: Ok che è stato bello raccontarmi. Però non mi piace piangere così. Magari in un libro, sto scrivendo piccole pagine. Un ...Tehrani vuole curarla 'trasmettendo energia positiva', ma gli altri la allontanano. Serve il ... La lite furibonda fa venire meno le forze alla Persia, che primae poco dopo ha un malore e ...Fariba Tehrani piange all’Isola dei Famosi e parla della figlia Giulia Salemi: “C’è stato un periodo terribile…”, ecco cosa ha detto.Tra scontri e prove la finale del programma di Canale 5 si avvicina. Eletto il primo finalista: è Andrea Cerioli ...