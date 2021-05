Fantastica Benedetta Pilato | nuovo record del mondo nei 50 rana

Advertising

Eurosport_IT : RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50… - piadenaparsot : RT @Eurosport_IT: RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50 rana… - PreciovsMatt : RT @Eurosport_IT: RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50 rana… - ElioNicotra : RT @Eurosport_IT: RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50 rana… - LorenzoMolaioni : RT @Eurosport_IT: RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50 rana… -

Ultime Notizie dalla rete : Fantastica Benedetta

Today.it

L'azzurra ha fatto fermare il cronometro a 29'30, un decimo meno del record precedente. E' la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del ...Parodi, attraverso una serie di Instagram Stories, ha dato la conferma di una notizia super: le sue parole. "Questa mattina non vi do il buongiorno dalla mia cucina", sono proprio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47: Si chiude qui il nostro live, l'appuntamento è per domattina alle 10 per l'ultima sessione di batterie degli Europei di Budapest. Grazie per averci seg ...L'azzurra ha fatto fermare il cronometro a 29"30, un decimo meno del record precedente. E' la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del mondo.