Falcone | Violante | “Tutta la sinistra gli fu contro | nel Csm venne isolato per gelosia”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Il problema non è ricordare Giovanniuna volta l’anno, levandoci il cappello nel giorno della strage per poi rimetterselo in testa. Il problema, della politica e dei cittadini, è continuare a fare ciò cheha fattola mafia el’illegalità”. A dirlo all’AdnKronos, alla vigilia del 29esimo anniversario della strage di Capaci, è Luciano, ex presidente della Camera che fra il giugno del 1992 e il maggio del 1994 guidò la Commissione parlamentare Antimafia. “– aggiungeinnanzitutto nel Csm perché era considerato un magistrato troppo presente sui mezzi di comunicazione, quindi, da questo punto di vista, c’erano anche delle gelosie. Poiera ...

Adnkronos

