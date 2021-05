Falcone | Contrada | ' Lo incontrai cinque giorni prima della strage | struggente rimpianto' 2

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) - "Ricordo che il 18 maggio ero andato a testimoniare al processo per i delitti politici davanti alla Corte d'Assise che era presieduta dal Presidente Gioacchino Agnello. E, durante la mia testimonianza, il PresidenteCorte d'Assise di allora, mi pare Gioacchino Agnello, disse: 'Si sospende l'udienza per motivi di servizio'. Allora in quel momento mi alzai per allontanarmi e vidi entrare il dottorin compagnia di altre persone che lui accompagnava per la visita al bunker. Così ci incontrammo e ci salutammo. Mi parve di conoscere tra gli accompagnatori un magistrato, il direttore generale degli affari civili del MinisteroGiustizia". Alla domanda se avesse notato preoccupazione sul volto dirisponde: "Non notai nulla di tutto ciò. Ci siamo salutati ...

Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - "Incontrai per l'ultima volta Giovanni Falcone cinque giorni prima della strage di Capaci. Eravamo all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove stavo deponend ...