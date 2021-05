Fabrizio Corona piange la morte di Severina Panarello: 'Ha vissuto per tutti noi detenuti, le ho voluto bene come a una madre' (Di sabato 22 maggio 2021) Il commosso messaggio dell'ex fotografo dei vip per la responsabile dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna di Milano: 'È stata il mio punto di riferimento per più di dieci anni. come faccio ora ... Leggi su today (Di sabato 22 maggio 2021) Il commosso messaggio dell'ex fotografo dei vip per la responsabile dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna di Milano: 'È stata il mio punto di riferimento per più di dieci anni.faccio ora ...

Advertising

zazoomblog : Fabrizio Corona lacrime per la morte di Severina Panarello: «Come ora faccio senza di lei? Le ho voluto bene come u… - Gazzettadmilano : Scomparsa Severina Panarello, direttrice Uepe Milano, il ricordo commosso di Fabrizio Corona. - The_Jack80 : @Dr_Hat89 @FrancescoOrdine Solio caso di quando si fanno delle bastardate contro le quali però non esistono leggi s… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Fabrizio Corona, in lacrime per la morte di Severina Panarello: «Come faccio ora senza lei?» - Gazzettino : Fabrizio Corona, in lacrime per la morte di Severina Panarello: «Come faccio ora senza lei?» -