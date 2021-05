Fabrizio Corona, lo straziante dolore: “Le ho voluto bene come una madre” (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Corona ha voluto condividere il suo stato d’animo sui social per la perdita di una persona che considerava come una madre. Fabrizio Corona (GettyImages)Conosciamo Corona e tutti i suoi guai giudiziari. Un personaggio che, spesso, divide l’opinione pubblica. In questo caso non si parla di problemi giudiziari ma di un lutto appena subito e che ha voluto condividere con tutti sui social. La persona a lui cara che è venuta a mancare è Severina Panarello. Lei era la responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna di Milano. Aveva 58 anni e lo scorso marzo ha saputo di avere una malattia incurabile. Ha fatto tanti colloqui con i condannati, anche famosi come Silvio Berlusconi e, appunto, ... Leggi su chenews (Di sabato 22 maggio 2021)hacondividere il suo stato d’animo sui social per la perdita di una persona che consideravauna(GettyImages)Conosciamoe tutti i suoi guai giudiziari. Un personaggio che, spesso, divide l’opinione pubblica. In questo caso non si parla di problemi giudiziari ma di un lutto appena subito e che hacondividere con tutti sui social. La persona a lui cara che è venuta a mancare è Severina Panarello. Lei era la responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna di Milano. Aveva 58 anni e lo scorso marzo ha saputo di avere una malattia incurabile. Ha fatto tanti colloqui con i condannati, anche famosiSilvio Berlusconi e, appunto, ...

Advertising

parklaus : Ecco un'altro che tira per la giacca la Costituzione. Costituzione??Legge??Reati=rispetto sentenze. Meno arroganza,… - infoitinterno : “Le ho voluto bene come una madre” Fabrizio Corona piange la grave perdita - infoitinterno : Fabrizio Corona, lacrime per la morte di Severina Panarello: «Come ora faccio senza di lei? Le ho voluto bene come… - infoitinterno : Fabrizio Corona scosso dal lutto improvviso: “Ho un vuoto enorme” - infoitinterno : Fabrizio Corona, il lutto e il dramma: 'Come faccio ora senza di te?'. Morta a 58 anni la sua 'seconda madre' -