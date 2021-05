Fabrizio Corona in lutto per la morte di Severina Panarello: “Le ho voluto bene come una madre. Come faccio ora senza di lei?” (Di sabato 22 maggio 2021) lutto per Fabrizio Corona. È morta a 58 anni Severina Panarello. La donna era responsabile dell’Uepe, l’ufficio per l’esecuzione penale esterna, di Milano e aveva avuto negli anni diversi colloqui con tanti detenuti, tra cui lo stesso ex re dei paparazzi. “Le ho voluto bene Come una madre – ha scritto Corona sui social – Ho pianto solo con lei, davanti a lei, per gioia, dolore, emozione, sconforto. Ha vissuto per tutti noi detenuti, affinché venissero riconosciute le pene alternative Come un valore della costituzione per ricominciare nel modo giusto una nuova vita”. Quindi Corona continua: “Mi ha insegnato a credere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)per. È morta a 58 anni. La donna era responsabile dell’Uepe, l’ufficio per l’esecuzione penale esterna, di Milano e aveva avuto negli anni diversi colloqui con tanti detenuti, tra cui lo stesso ex re dei paparazzi. “Le houna– ha scrittosui social – Ho pianto solo con, davanti a, per gioia, dolore, emozione, sconforto. Ha vissuto per tutti noi detenuti, affinché venissero riconosciute le pene alternativeun valore della costituzione per ricominciare nel modo giusto una nuova vita”. Quindicontinua: “Mi ha insegnato a credere ...

