FABIO FAZIO IN RAI FINO AL 2023: ECCO IL CACHET ANNUALE E I DETTAGLI DEL NUOVO CONTRATTO (Di sabato 22 maggio 2021) FABIO FAZIO si prepara alla nuova puntata di Che Tempo Che Fa – la senatrice a vita Elena Cattaneo, Enrico Letta e Vincenzo Mollica tra gli ospiti di domenica 23 maggio – e nel frattempo ha messo a punto il rinnovo del CONTRATTO con la Rai. Un biennale, quindi FINO al 2023 sarà sicuramente uno dei volti della Tv di Stato. Che Tempo Che Fa è stato confermato alla domenica sera di Rai3 anche per la prossima stagione, forte di ascolti e di incassi pubblicitari ragguardevoli. Bilancio in attivo. FAZIO da tempo sta mettendo a punto un format per un inedito show che ripercorrerà la storia della tv. Non sono esclusi altri progetti, magari su Rai1. Italia Oggi anticipa i DETTAGLI tecnici dell'operazione. il conduttore ha ceduto il 50% della società L'Officina srl a Banijay ...

