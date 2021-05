F1, Toto Wolff: “Dobbiamo capire il motivo della controprestazione di Lewis Hamilton” (Di sabato 22 maggio 2021) Non sono state qualifiche semplici per la Mercedes a Montecarlo. Il terzo posto di Valtteri Bottas e il settimo soprattutto di Lewis Hamilton hanno evidenziato delle problematiche sulla monoposto che non ci si aspettavano alla vigilia del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Ecco che, riavvolgendo il nastro, la scuderia di Brackley dovrà capire in che modo si è sbagliato, per cercare domani di minimizzare i danni su di un circuito che però non offre quasi alcuna possibilità di sorpasso e non consente grande flessibilità sulla strategie. Essendoci un degrado molto limitato, tutti sceglieranno di rientrare una sola volta ai box per cambiare le gomme. “Non è stata una bella giornata per noi oggi. Dobbiamo capire perché non siamo riusciti a estrarre il meglio dalla macchina con Hamilton. ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Non sono state qualifiche semplici per la Mercedes a Montecarlo. Il terzo posto di Valtteri Bottas e il settimo soprattutto dihanno evidenziato delle problematiche sulla monoposto che non ci si aspettavano alla vigilia del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Ecco che, riavvolgendo il nastro, la scuderia di Brackley dovràin che modo si è sbagliato, per cercare domani di minimizzare i danni su di un circuito che però non offre quasi alcuna possibilità di sorpasso e non consente grande flessibilità sulla strategie. Essendoci un degrado molto limitato, tutti sceglieranno di rientrare una sola volta ai box per cambiare le gomme. “Non è stata una bella giornata per noi oggi.perché non siamo riusciti a estrarre il meglio dalla macchina con. ...

