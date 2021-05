F1, Lewis Hamilton: “Non ha funzionato niente, dobbiamo imparare dai nostri errori. Non sorpreso dalla Ferrari” (Di sabato 22 maggio 2021) Una brutta ora di qualifiche per il britannico Lewis Hamilton a Montecarlo, sede del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Principato il sette volte iridato, leader del campionato, non ha mai trovato la velocità attesa e il suo settimo posto a 0?749 dalla pole-position della Ferrari del monegasco Charles Leclerc la dice lunga, come anche la differenza con il suo compagno di squadra Valtteri Bottas (terzo). Un risultato, dunque, deludente per Lewis che domani dovrà limitare i danni su di una pista dove superare è molto complicato: “Un riscontro molto negativo, tutto quello che avevamo pianificato ieri non ha funzionato. Nei fatti, le decisioni prese sull’assetto hanno portato a peggiorare il feeling con la macchina e nelle qualifiche siamo indietro“, la considerazione ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Una brutta ora di qualifiche per il britannicoa Montecarlo, sede del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Principato il sette volte iridato, leader del campionato, non ha mai trovato la velocità attesa e il suo settimo posto a 0?749pole-position delladel monegasco Charles Leclerc la dice lunga, come anche la differenza con il suo compagno di squadra Valtteri Bottas (terzo). Un risultato, dunque, deludente perche domani dovrà limitare i danni su di una pista dove superare è molto complicato: “Un riscontro molto negativo, tutto quello che avevamo pianificato ieri non ha. Nei fatti, le decisioni prese sull’assetto hanno portato a peggiorare il feeling con la macchina e nelle qualifiche siamo indietro“, la considerazione ...

Advertising

BalzanoBeatrice : RT @dreaminhogvarts: Mi sembra il momento giusto per riportare alla luce il casco con cui Lewis Hamilton si presentò a Monaco 2013: lui, Ro… - RiccardoDeias : @PowerFlower93 Io non riesco ancora a capire se Max #Verstappen sia un pilota sopra la media come #Hamilton (e poch… - Davide_Atta04 : RT @Gianludale27: Stavo rivedendo l'ultimo tentativo di Hamilton e Lewis ha detto di avere la vettura danneggiata. Credo che avesse leggerm… - Gianludale27 : Stavo rivedendo l'ultimo tentativo di Hamilton e Lewis ha detto di avere la vettura danneggiata. Credo che avesse l… - PepB__ : #Hamilton domani Lewis tirerà fuori il coniglio dal cilindro -