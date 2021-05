F1, GP Monaco Montecarlo 2021: furia Verstappen dopo bandiera rossa per incidente di Leclerc (VIDEO) (Di sabato 22 maggio 2021) Le qualifiche del GP di Monaco 2021 di F1 si sono chiuse anticipatamente per l’incidente di Charles Leclerc a circa un secondo dal termine della sessione. La bandiera rossa ha di fatto assegnato la pole al pilota della Ferrari, davanti a Verstappen, Bottas e Sainz. C’è, però, chi non l’ha presa bene. Verstappen, infatti, è letteralmente esploso nel team radio con il suo muretto box dopo essere incappato nelle bandiere rosse all’uscita dal tunnel. Ecco il VIDEO dell’episodio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Le qualifiche del GP didi F1 si sono chiuse anticipatamente per l’di Charlesa circa un secondo dal termine della sessione. Laha di fatto assegnato la pole al pilota della Ferrari, davanti a, Bottas e Sainz. C’è, però, chi non l’ha presa bene., infatti, è letteralmente esploso nel team radio con il suo muretto boxessere incappato nelle bandiere rosse all’uscita dal tunnel. Ecco ildell’episodio. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ?? La griglia di partenza del GP di Monaco #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #F1, la furia di #Verstappen dopo la bandiera rossa per l'incidente di #Leclerc nel #MonacoGP (VIDEO) - messina_oggi : Ferrari super a Montecarlo, c’è Leclerc in poleMONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Charles Leclerc conquista la pole… -