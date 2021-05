F1 GP Monaco 2021 | Hamilton | “Grande delusione | le decisioni di ieri hanno peggiorato la situazione”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Cosa è andato storto? Tante cose che avremmo dovuto fare, partiremo dietro ma teniamo la testa alta per continuare a spingere. Oggi è sicuramente una”. Lewisnon nasconde la propria frustrazione dopo il settimo posto nelle qualifiche del GP di. “Leche abbiamo presociprovocato una sorta di effetto domino che hala. Dobbiamo imparare dai nostri errori, è un’opportunità sprecata ma cercheremo di fare meglio domani – spiega il pilota Mercedes a Sky Sport – Le Ferrari? Non sono sorpreso, sanno far funzionare bene le gomme. In gara perdono tanto ma qui ci si aspettava che fossero forti. Nonla miglior power unit mauna buona macchina”. ...

Sarà la Ferrari di Charles Leclerc a partire dalla prima posizione domani, per l'edizione 2021 del Gran Premio di Montecarlo. Il beniamino di casa ha fatto meglio di tutti, con un tempo di 1'10.346. Spettacolo garantito a Monte Carlo per le qualifiche del Gran Premio di Monaco: Charles Leclerc riporta in pole position la Ferrari, grazie a un'ottima prestazione che lo ha visto fermare il cronometro sull'1:10.346. Per il monegasco è una pole del tutto anomala, perché...