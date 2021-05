F1, Charles Leclerc: “Sono preoccupato per il cambio della Ferrari. L’incidente lascia amaro in bocca” (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc completa l’opera e conquista una rocambolesca pole position nel Gran Premio di Monaco 2021, valevole per il quinto round stagionale del Mondiale di F1. Il monegasco della Ferrari, all’ottava partenza al palo della carriera nella massima serie, ha stampato il miglior tempo assoluto delle qualifiche sul tracciato di casa in 1’10?346. L’epilogo della sessione è stato però agrodolce per il nativo del Principato classe 1997, che è andato a sbattere violentemente contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine danneggiando pesantemente la sua SF21 e provocando la sospensione anticipata del Q3 per bandiera rossa. “È un peccato concludere contro il muro, non c’è la stessa sensazione di gioia di una pole normale. Sono comunque incredibilmente felice per ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)completa l’opera e conquista una rocambolesca pole position nel Gran Premio di Monaco 2021, valevole per il quinto round stagionale del Mondiale di F1. Il monegasco, all’ottava partenza al palocarriera nella massima serie, ha stampato il miglior tempo assoluto delle qualifiche sul tracciato di casa in 1’10?346. L’epilogosessione è stato però agrodolce per il nativo del Principato classe 1997, che è andato a sbattere violentemente contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine danneggiando pesantemente la sua SF21 e provocando la sospensione anticipata del Q3 per bandiera rossa. “È un peccato concludere contro il muro, non c’è la stessa sensazione di gioia di una pole normale.comunque incredibilmente felice per ...

Advertising

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - SkySportF1 : ???? A bordo con @Charles_Leclerc per vedere il giro più veloce delle FP2 di ieri #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc: 'Sorpreso del 1° posto, ma Ferrari ha buon passo' #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - dsvs87 : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - CacheReyes : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP -