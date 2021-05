F1, Antonio Giovinazzi: “Siamo stati sfortunati fino ad ora, il risultato di oggi ci motiva” (Di sabato 22 maggio 2021) Antonio Giovinazzi mostra la propria soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale di F1 2021. L’italiano firma il decimo posto al termine della Q3 con il tempo di 1.11.779. Il pugliese è riuscito con un giro perfetto a passare nella Top10 al termine della seconda sessione in cui per qualche millesimo ha beffato il compagno di box Kimi Raikkonen. Il pugliese ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1: “Sono molto contento, ringrazio la squadra per il risultato. Siamo stati sfortunati fino ad ora, il risultato di oggi ci motiva. Con la bandiera rossa non sono riuscito a migliorami, si poteva forse fare di meglio”. Giovinazzi ha espresso un parere ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)mostra la propria soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale di F1 2021. L’italiano firma il decimo posto al termine della Q3 con il tempo di 1.11.779. Il pugliese è riuscito con un giro perfetto a passare nella Top10 al termine della seconda sessione in cui per qualche millesimo ha beffato il compagno di box Kimi Raikkonen. Il pugliese ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1: “Sono molto contento, ringrazio la squadra per ilad ora, ildici. Con la bandiera rossa non sono riuscito a migliorami, si poteva forse fare di meglio”.ha espresso un parere ...

