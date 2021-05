Eutanasia: Sinistra italiana in comitato promotore referendum (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Sinistra italiana è fra i promotori del referendum per l’Eutanasia legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni. Lo annuncia un comunicato stampa al termine della riunione della Direzione nazionale del partito svoltasi oggi in modalità online. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) –è fra i promotori delper l’legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni. Lo annuncia un comunicato stampa al termine della riunione della Direzione nazionale del partito svoltasi oggi in modalità online. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Sinistra Sinistra italiana aderisce al Comitato per il referendum sull'eutanasia legale Sinistra Italiana è fra i promotori del referendum per l'eutanasia legale promosso dall'Associazione Luca Coscioni. Lo annuncia un comunicato stampa alla fine della riunione della direzione nazionale ...

Sicuri di aver letto bene il libro di Giorgia Meloni? La contrapposizione popolo - élite si sovrappone alla dicotomia destra (la sua destra) - sinistra (... Che si tratti di aborto, eutanasia, identità di genere o adozione per le coppie omosessuali, l'...

