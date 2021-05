Eurovision Song Contest | trionfano i Maneskin! Rimonta clamorosa | decisivo il televoto

(Di domenica 23 maggio 2021) L’ha avuto luogo questa sera. C’era grandissima attesa per la decisione sui Maneskin che rappresentavano l’Italia: e alla fine la band ha vinto! Era la sera dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Grande segno di ripartenza per gli spettacoli dal vivo, la 65ª edizione dell'Eurovision Song Contest è in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La diretta ...21.00 Ha preso il via alla Ahoy Arena di Rotterdam l'attesissima finale di Eurovision Song Contest 2021 : questa sera scopriremo quale sarà la canzone vincitrice della 65ma edizione della gara canora ...BREAKING NEWS I Maneskin vincono l' Eurovision 2021