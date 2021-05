Eurovision Song Contest 2021 | l’Italia vince con i Maneskin

(Di domenica 23 maggio 2021) Ivincono l’con il brano Zitti e buoni, con 524 voti. Al secondo posto Francia e poi Svizzera. Iriportano l’in Italia dopo 31 anni: sono i terzi artisti italiani are la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990.

Grande segno di ripartenza per gli spettacoli dal vivo, la 65ª edizione dell'Contest è in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La diretta ...21.00 Ha preso il via alla Ahoy Arena di Rotterdam l'attesissima finale diContest 2021 : questa sera scopriremo quale sarà la canzone vincitrice della 65ma edizione della gara canora ...Roma, 23 maggio 2021 - Ultim'ora: i Maneskin vincono l'Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni, con 524 voti. Al secondo posto Francia e poi Svizzera. La band romana era quarta dopo il ...Sono i Maneskin i vincitori della 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest con la loro Zitti e Buoni che ha conquistato pubblico e giurie, sbaragliando la concorrenza delle quotatissime Malta e San ...