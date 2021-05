Eurovision, incidente per la cantante di San Marino Senhit durante le prove (Di sabato 22 maggio 2021) Ieri sera, venerdì 21 maggio, durante la prova della finale di Eurovision Song Contest 2021, sulla base della quale le giurie hanno emesso il proprio verdetto, la cantante rappresentante la Repubblica di San Marino Senhit, insieme ai ballerini e al rapper Flo Rida, ha avuto un incidente che ha messo seriamente in pericolo la loro l’incolumità fisica. La pedana rotante su cui si stavano esibendo è stata fatta partire in ritardo, falsando le inquadrature. Successivamente non è stata fermata dal tecnico dell’organizzazione, così Senhit e i ballerini hanno dovuto saltare giù dalla pedana in movimento a forte velocità. Poiché si tratta di una lastra di metallo di circa 6×2 metri che ruota rapidamente, scenderne mentre è in movimento comporta gravi rischi, inclusa la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Ieri sera, venerdì 21 maggio,la prova della finale diSong Contest 2021, sulla base della quale le giurie hanno emesso il proprio verdetto, larappresentante la Repubblica di San, insieme ai ballerini e al rapper Flo Rida, ha avuto unche ha messo seriamente in pericolo la loro l’incolumità fisica. La pedana rotante su cui si stavano esibendo è stata fatta partire in ritardo, falsando le inquadrature. Successivamente non è stata fermata dal tecnico dell’organizzazione, cosìe i ballerini hanno dovuto saltare giù dalla pedana in movimento a forte velocità. Poiché si tratta di una lastra di metallo di circa 6×2 metri che ruota rapidamente, scenderne mentre è in movimento comporta gravi rischi, inclusa la ...

