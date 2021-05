Eurovision 2021 | vincono i Maneskin!

Leggi su biccy

(Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin hanno infuocato l’Ahoy Arena di Rotterdam con la loro Zitti & Buoni, unico brano in gara cantato totalmente in italiano che gli ha fatto vincere il premio come miglior testo. “Grazie mille a tutti, siamo molto grati. – ha dichiarato Damiano – Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita e non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra il televisore. Per me è molto speciale, mi ricorderò di questo momento”. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas all’Song Contestsi sono classificati primi! Ecco la loro esibizione: Now playing “Zitti e buoni” Volume??????? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: https://t.co/0GWqn1RPif #ESCita #@thisismaneskin pic.twitter.com/qx9L40gMdG — RaiPlay (@RaiPlay) May 22,? Maneskin su: “Non avremmo potuto ...