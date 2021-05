Eurovision 2021 | tutto quello che c’è da sapere sull’evento

Leggi su tpi

(Di sabato 22 maggio 2021): cantanti, canzoni, scaletta, favoriti e streaming Questa sera, sabato 22 maggio, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la finale dell’Song Contest, la più famosa kermesse musicale che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo. Location speciale per l’evento, che segna il ritorno definitivo del pubblico ai concerti, è la città di Rotterdam con la sua Ahoy Arena. Nelle semifinali andate in onda martedì 18 e giovedì 20 maggio, si sono esibiti ben 32 cantanti, in rappresentanza delle proprie nazioni. I 20 finalisti si sono aggiunti alle già confermate Big Five (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, cioè i cinque Paesi che finanziano maggiormente la competizione) e ai Paesi Bassi che accedono di diritto alla finale in quanto ...