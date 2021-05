Eurovision 2021 | pedana rotante impazzita | incidente per Senhit durante le prove Lo staff | «Pesantemente penalizzata»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 22 maggio 2021), Flo Rida Una’, in azione a forte velocità, ha messo in pericolo l’incolumità della cantante– in gara all’Song Contestper San Marino – ed i ballerini che assieme al rapper statunitense Flo Rida l’accompagnavanolesul palco dell’Ahoa Arena. Momenti ad alta “Adrenalina“, per citare il titolo del brano portato in gara dalla cantante. L’ufficio stampa dell’artista italo eritrea ha comunicato che il “gravissimo” si è verificato ieriledella finale odierna, sulla base della quali le giurie hanno emesso il proprio verdetto. Lasulla quale gli ...