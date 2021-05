Eurovision 2021 | i Maneskin favoriti per la vittoria Breve guida per non farsi trovare impreparati alla finalissima

Leggi su open.online

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo lo stop causa Covid del 2020, torna l’Song Contest, la competizione canora che premia la miglior canzone europea dell’anno. Dopo le semifinali del 18 e 20 maggio, sabato 22 maggio all’Ahoy Arena di Rotterdam, nei Paesi Bassi, andrà in scena ladella kermesse canora europea, giuntasua 65esima edizione. A tenere alta la bandiera italiana ci saranno iche, dopo ladell’ultimo Festival di Sanremo, con la loro Zitti e buoni tenteranno di portare a casa anche il trionfo europeo, che l’Italia non incassa ormai dal 1990, quando Toto Cutugno vinse con Insieme: 1992. I bookmaker danno la band romana per favorita. Ma questo è già successo svariate volte in passato, in particolare con Mahmood e la sua Soldi, arrivata seconda nel 2019. May 20, ...