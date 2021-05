Eurovision 2021 | i Maneskin e l’Italia trionfano dopo 30 anni a Rotterdam

(Di domenica 23 maggio 2021), isi aggiudicano il contest europeo, esattamente30 anni dalla vincita di Toto Cutugno., ivincono il contest europeo 30 anniToto Cutugno (Screenshot)Erano al quarto postoil voto dei singoli Paesi, ma grazie al televoto hanno ribaltato il risultato, precedendo in classifica la Francia e la Svizzera. Il contest musicale ha visto talenti come la francese Barbara Pravi e lo svizzero Gjon’s Tears. Durante lo show la band ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram il numero per votarli, era il numero 24 ma purtroppo non è stato possibile votarli, proprio perché non era possibile votare dal proprio paese di riferimento. Chiara ...

Advertising

XFactor_Italia : I @thisismaneskin hanno conquistato anche il palco di @Eurovision 2021! ?? Siamo davvero super orgogliosi di voi rag… - rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - XFactor_Italia : “SIAMO FUORI DI TESTA” per i @thisismaneskin, stasera finalisti all’@Eurovision 2021 e che nel frattempo hanno già… - GiAdUzZoLa90 : RT @XFactor_Italia: I @thisismaneskin hanno conquistato anche il palco di @Eurovision 2021! ?? Siamo davvero super orgogliosi di voi ragazzi… - FallingInRed24 : RT @yleniaindenial: Vi ricordo che le vacanze 2021 le dobbiamo fare tra: SLOVENIA UCRAINA CROAZIA GEORGIA LITUANIA #Eurovision #ESC… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision 2021

Nell'interval act dell'la performance del marito di Elettra Lamborghini , Afrojack. In attesa di scoprire il vincitore di questa edizione dell', c'è spazio anche per un po' di Italia. leggi anche > Il marito ...Con la loro i Maneskin hanno già conquistato un primato, quella della canzone più ascoltata in Italia e a livello globale tra le canzoni in gara all', nell'arco di tempo che va tra ...I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021 e hanno riportato l’Italia sul tetto d’Europa della musica a 31 anni di distanza dall’ultima volta (Toto Cutugno nel 1990). I trionfatori ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...