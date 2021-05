Eurovision 2021, grave incidente per Senhit in finale per San Marino: giù da pedana rotante (Di sabato 22 maggio 2021) Alla vigilia della finale dell’Eurovision Song Contest 2021, paura per Senhit ed i suoi ballerini, in gara per la Repubblica di San Marino. La cantante è stata coinvolta in un gravissimo incidente che ha messo seriamente a repentaglio la sua incolumità e quella dei danzatori e del noto rapper americano Flo Rida che l’accompagnavano sul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 maggio 2021) Alla vigilia delladell’Song Contest, paura pered i suoi ballerini, in gara per la Repubblica di San. La cantante è stata coinvolta in un gravissimoche ha messo seriamente a repentaglio la sua incolumità e quella dei danzatori e del noto rapper americano Flo Rida che l’accompagnavano sul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

SpotifyItaly : La prima partita più importante dell'estate 2021 si gioca stasera. Forza @thisismaneskin. #EUROVISION #ESCita ??… - senhitofficial : Voglio condividere con voi questo tributo ad alcune meravigliose canzoni italiane che hanno partecipato ad… - RaiUno : Continuano le prove di Eurovision Song Contest 2021 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio! Sale l'attesa per l'esib… - Camoes_do_ESC : RT @escitalia: Tutti i numeri per televotare Italia - quindi @thisismaneskin - dall'estero nella finale dell'#Eurovision 2021. È arrivato i… - teeramissoo : RT @escitalia: Tutti i numeri per televotare Italia - quindi @thisismaneskin - dall'estero nella finale dell'#Eurovision 2021. È arrivato i… -