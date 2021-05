Europei nuoto | Pilato record del mondo nei 50 rana

Advertising

Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E! ?????? Benedetta Pilato non smette mai di stupirci: nelle batterie dei 50 rana donne degli Europ… - Marty_Loca80 : Budapest. Europei di nuoto. Nei 50 rana vittoria e record del mondo di Pilato. Le sue prime dichiarazioni ' Volevo solo lavarmi le mani' - FBardinella : RT @Corriere: Nuoto, Pilato stupisce ancora: il record del mondo nei 50 rana -

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuoto

Segnatevi questo nome Benedetta Pilato: è destinata a dominare ilnei prossimi anni. Questa mattina era stato un record di rabbia: 29''50 nelle batterie dei 50 ...Quadarella oro aglinegli ...Giornata da incorniciare per gli azzurri aglidia Budapest. Inarrestabile Benedetta Pilato. La sedicenne di Taranto ha stabilito il record del mondo nei 50 rana. La pugliese ha nuotato in 29"30 nella semifinale stabilendo il nuvo ...Europei di nuoto, l’incredibile gara della ranista (16 anni) azzurra Benedetta Pilato realizza il record del mondo nei 50 rana: sbriciolato in semifinale il primato precedente - Ansa Metti mi piace su ...Incredibile Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina incanta il mondo. Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Budapest. La pugliese ha nuotato in 29?30 nella ...