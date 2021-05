Europei nuoto, Pilato record del mondo nei 50 rana (Di sabato 22 maggio 2021) Benedetta Pilato agguanta un incredibile record del mondo nella semifinale dei 50 metri rana agli Europei di nuoto di Budapest. L’azzurra ha fatto fermare il cronometro a 29?30, un decimo meno del record precedente. E’ la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del mondo. “Benedetta Pilato ha solo 16 anni e ha un destino abbastanza segnato, ma deve crescere con serenità senza affrettare i tempi. Si manifesta come un grande personaggio e lei è forte di carattere: ma la pista e lunga, ha davanti a sé almeno altre due Olimpiadi oltre a Tokyo”. Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, commenta così con l’Adnkronos l’incredibile record del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Benedettaagguanta un incredibiledelnella semifinale dei 50 metriaglididi Budapest. L’azzurra ha fatto fermare il cronometro a 29?30, un decimo meno delprecedente. E’ la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere undel. “Benedettaha solo 16 anni e ha un destino abbastanza segnato, ma deve crescere con serenità senza affrettare i tempi. Si manifesta come un grande personaggio e lei è forte di carattere: ma la pista e lunga, ha davanti a sé almeno altre due Olimpiadi oltre a Tokyo”. Il presidente della Feder, Paolo Barelli, commenta così con l’Adnkronos l’incredibiledel ...

