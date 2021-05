Europei di nuoto, Pilato show a Budapest: record italiano nelle batterie dei 50 rana e primato mondiale nel mirino (Di sabato 22 maggio 2021) record italiano per Benedetta Pilato nei 50 rana. La tarantina ha fermato il crono sul 29?50. Budapest (UNGHERIA) – record italiano per Benedetta Pilato nei 50 rana. Un inizio di giornata da primato per la tarantina che, nella sua batteria, ha fermato il crono sul 29?50. Un tempo migliore di oltre un decimo del precedente limite nazionale (29?61) che la stessa sedicenne ha firmato a Riccione lo scorso dicembre durante i campionati nazionali. Ma le buone notizie non sono finite assolutamente qui per la giovane azzurra. Il crono realizzato in questa penultima mattinata di gare a Budapest è anche il nuovo record del mondo ed europeo juniores oltre che dei campionati. Obiettivo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021)per Benedettanei 50. La tarantina ha fermato il crono sul 29?50.(UNGHERIA) –per Benedettanei 50. Un inizio di giornata daper la tarantina che, nella sua batteria, ha fermato il crono sul 29?50. Un tempo migliore di oltre un decimo del precedente limite nazionale (29?61) che la stessa sedicenne ha firmato a Riccione lo scorso dicembre durante i campionati nazionali. Ma le buone notizie non sono finite assolutamente qui per la giovane azzurra. Il crono realizzato in questa penultima mattinata di gare aè anche il nuovodel mondo ed europeo juniores oltre che dei campionati. Obiettivo ...

