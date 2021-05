Estate in musica all’Arena della Marca. Tutti i concerti (Di sabato 22 maggio 2021) Grandi big della musica e della comicità italiana in arrivo all’Arena della Marca, nuova venue per concerti e spettacoli live che si appresta ad aprire i battenti negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba con la rassegna dal titolo “Veneto Oltre 2021”, organizzata da Zenit srl e New Age Club, che oggi annuncia i primi nomi del calendario. Ad inaugurare la stagione musicale, il prossimo 8 agosto, saranno i Subsonica, con il tour estivo che celebra i 25 anni della band simbolo del rock elettronico italiano. Sabato 10 luglio sarà la volta del grande Antonello Venditti, che presenterà lo spettacolo “Unplugged Special 2021”, live che ripercorrerà in una versione unplugged le più importanti canzoni del suo straordinario ... Leggi su udine20 (Di sabato 22 maggio 2021) Grandi bigcomicità italiana in arrivo, nuova venue pere spettacoli live che si appresta ad aprire i battenti negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba con la rassegna dal titolo “Veneto Oltre 2021”, organizzata da Zenit srl e New Age Club, che oggi annuncia i primi nomi del calendario. Ad inaugurare la stagionele, il prossimo 8 agosto, saranno i Subsonica, con il tour estivo che celebra i 25 anniband simbolo del rock elettronico italiano. Sabato 10 luglio sarà la volta del grande Antonello Venditti, che presenterà lo spettacolo “Unplugged Special 2021”, live che ripercorrerà in una versione unplugged le più importanti canzoni del suo straordinario ...

Ultime Notizie dalla rete : Estate musica Olbia: arriva il tormentone dell'estate con Andrea Sanna in Sex on the Beach I gestori di locali in Gallura attendono la ripartenza per poter proporre di nuovo musica live. Ciò ... Ora Andrea Sanna è pronto, con l'estate che prende spazio. Vedremo di nuovo le spiagge affollate e ...

Weir 21,05 a Livorno, Dallavalle 16,80 al debutto ...51 (+0.5) incrementando il 16,40 della scorsa estate. [ RISULTATI ] CRIPPA STOP - Nulla di fatto ... Al femminile 23.96 (+2.6) dell'allieva Agnese Musica (Pol. Novatletica Chieri) e nel lungo lo junior ...

Concerti, arriva l'estate e la musica riparte in tour La Repubblica A Tortona tra gli eventi dell’estate l’omaggio al paroliere Luigi Albertelli TORTONA. Ascanio Celestini, Lella Costa, Banda Osiris e Lodo Guenzi: sono le star della stagione estiva tortonese, «E... state d’Istanti», organizzata dal Comune con teatro, musica ed enogastronomia, ...

Disponibile da oggi il nuovo album di Cosmo La terza estate dell’amore è una pernacchia in faccia a chi nega l’essenzialità della festa e dello spirito di comunità. Share Facebook. Twitter. Pinterest. È ora disponibile in tutti gli store e su t ...

