(Di sabato 22 maggio 2021) I rumors di un possibile ritorno di Roccoalla Camera nella squadra del M5S fanno scoppiare il putiferio tra i grillini, già logorati dalle divisioni interne. Conte, nonostante la difficile partita per ottenere i dati degli iscritti, al momento ancora nelle mani di Rousseau, continua a lavorare alla rifondazione del Movimento 5 Stelle. Ora, secondo indiscrezioni di Palazzo l’obiettivopremier sarebbe quella di attingere alla squadra della comunicazione che aveva a Palazzo Chigi. E tra questi, per l’appunto, ci sarebbe il. Un’ipotesi che provoca mugugni. I fastidi si susseguono. M5S, ilCome si legge in unde ilgiornale.it, «rientra a Montecitorio per due ragioni: avere uno stipendio e dettare il verbo ...

Advertising

GiovanniNobil20 : RT @SecolodItalia1: Esplode la “bomba” Casalino: l’ira dei gruppi M5S sui soldi e il ruolo dell’ex portavoce: il retroscena - SecolodItalia1 : Esplode la “bomba” Casalino: l’ira dei gruppi M5S sui soldi e il ruolo dell’ex portavoce: il retroscena… - RadioItaliaIRIB : Pakistan, bomba esplode a manifestazione pro-palestinesi: 6 morti - GuarinoValeria : “Se la politica è lontana dalla strada, dai problemi concreti della gente, dalle sue ferite, allora la politica è l… - corrmezzogiorno : #Napoli Ponticelli, presi i bombaroli del cavalcavia Don Battaglia: «Non piegatevi... -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode bomba

Napoli.zon

23 maggio 1992, ore 17.57 . Sull'autostrada A29, all'altezza di Capaci,unada 500 chili di tritolo piazzata da Cosa Nostra per uccidere il magistrato Giovanni Falcone . Insieme a lui saltarono in aria la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta ...C'è una palla lunare che ti consente di planare nell'aria quando la tieni, una palla da cecchino che può essere usata per agganciare i nemici e una pallacheuna volta che il suo timer ...Rescaldina appenderà un lenzuolo bianco al balcone del municipio e osserverà un minuto di silenzio alle 17.57 per celebrare la Giornata della Legalità ...Sei persone sono rimaste uccise e molte altre sono state ferite dall'esplosione di una bomba, durante una manifestazione pro-palestinesi in Pakistan.