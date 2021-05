Ercole Olivario | ecco i vincitori della XXIX edizione

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 maggio 2021) foto ufficio stampaPERUGIA – Sono stati proclamati oggi in Umbria, a Perugia, presso la sedeCamera di Commercio dell’Umbria, idell’, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato da Unioncamere Nazionale insieme alla Camera di Commercio dell’Umbria, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dello Sviluppo Economico e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità. 12 le etichette premiate, in rappresentanza delle migliori ...