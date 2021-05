Equitazione | 88° CSIO di Roma-Piazza di Siena | attesi i migliori binomi del mondo

Leggi su sportface

(Di sabato 22 maggio 2021) Ieri – venerdì 21 maggio – il sole splendeva sull’ovale didi, il verde del luogo simbolo della città dibrillava in occasione della Conferenza Stampa di presentazione dell’88°didi. Dopo un anno di stop forzato causa pandemia,diè pronta ad accogliere il meglio del salto ostacoli mondiale per l’edizione 2021, in programma dal 26-30 maggio, che disporrà di un montepremi complessivo di 800.000 euro. L’evento con doppia sede didie del Galoppatoio di Villa Borghese – oltre alle competizioni internazionali, prevedrà anche gare nazionali per i giovani e i pony, il 1° Team Master ed anche gare per Amatori e cavalli giovani. In programma ...