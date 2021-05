Emma Stone | «Cosa ricordo della mia vittoria agli Oscar? Leonardo DiCaprio»

(Di sabato 22 maggio 2021) «And the Oscar goes to…». Ci sono momenti indimenticabili nella carriera di ogni attrice e di ogni attore, e uno di questi è di certo la vittoria di un Premio Oscar. Se poi a consegnare la statuetta è il tuo mito dell’adolescenza, la stella hollywoodiana di cui eri follemente innamorata, allora tutto si trasforma in un sogno surreale. È quello che è accaduto a Emma Stone, come ha rivelato lei stessa in un’intervista al The Jess Cagle Show di Sirius XM. Alla domanda su quale sia oggi il suo ricordo più vivido del momento in cui ha conquistato l’Oscar come migliore attrice protagonista nel 2017 per La La Land, Emma ha risposto con due semplici parole: «Leonardo DiCaprio».

Rachel Goodwin continua a promuovere "Crudelia", il suo nuovo film, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 28 maggio. La star di "La La Land" si è tirata a lucido per l'ultimo... Mark Ruffalo will star opposite in Yorgos Lanthimos' upcoming adaptation of "Poor Things," from Searchlight Pictures, Film 4 and Element Pictures. Ruffalo, an Emmy winner and three-time Oscar nominee, joins Oscar winner... Nel 2016 fu proprio il divo, suo mito dell'adolescenza, a consegnarle la statuetta per «La La Land». E Emma, oggi, confessa: «Vedevo solo lui. L'amore della mia vita. Non riuscivo a pensare ad altro»