Emma Marrone: ha figli? può avere figli? (Di sabato 22 maggio 2021) Emma Marrone è una cantante italiana di grandissimo successo. Lei una delle donne della musica più amate ed apprezzate dal pubblico, ed infatti ogni suoi concerto fa sold out. La cantante a breve riprenderà il suo tour dopo lo stop forzato determinato dall'emergenza pandemica. Oggi, sabato 22 maggio, Emma Marrone sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Emma Marrone è una donna molto forse, lei si definisce "diversa" da come gli altri se la raffigurano o la immaginano. Inoltre la cantante ha combattuto poco più che maggiorenne contro un tumore alle ovaie e dunque in molti si chiedono se lei possa o meno avere figli.

