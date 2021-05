Elodie sventa un tentativo di truffa | lo sfogo dalla celebre cantante

Advertising

Corriere : Sventa un tentativo di truffa: sfogo di Elodie dalla vasca da bagno - Italia_Notizie : Elodie sventa un tentativo di truffa: lo sfogo dalla sua vasca da bagno - Corriere : Sventa un tentativo di truffa: sfogo di Elodie dalla vasca da bagno -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie sventa

Corriere della Sera

E ancora: "Ciao, come da tua richiesta il download della tua libreria fotografica è iniziato. Verifica i tuoi file su...". Non lo ha fatto. La cantante romana - che alle difficoltà della vita ...E ancora: "Ciao, come da tua richiesta il download della tua libreria fotografica è iniziato. Verifica i tuoi file su...". Non lo ha fatto. La cantante romana - che alle difficoltà della vita ...Non ci sono volute molte parole ad Elodie per raccontare il tentativo di truffa che ha subito e subito sventato. Sono bastate poche Instagram stories alla ...La cantante ha voluto condividere il tentativo di alcuni malintenzionati di hackerarle il profilo. Poi la sua risposta: «Siete capaci di rompere il c***o in molteplici modi» ...