Elettra Lamborghini | basta tv dopo l’Isola dei Famosi | ecco cosa farà

Quella dell'Isola dei Famosi sarà l'ultima esperienza televisiva per Elettra Lamborghini. Almeno per un po'. L'opinionista di Ilary Blasi ha annunciato che intende prendersi una pausa dopo la fine del reality show di Canale 5, che l'ha tenuta impegnata per circa tre mesi. La finale del programma è fissata al prossimo lunedì 7 giugno. Al settimanale Confidenze Elettra Lamborghini ha spiegato che si trova molto bene all'Isola dei Famosi accanto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi ma nel suo immediato futuro sogna altro.

