Elena Tsagrinou, la cantante a Eurovision: ecco chi è (Di sabato 22 maggio 2021) Carriera e curiosità su , la sua canzone a rischio squalifica, il motivo. (Instagram)Nata il 16 novembre 1994 ad Atene, la cantante Elena Tsagrinou, con il suo brano 'El Diablo', rappresenta Cipro agli Eurovision Song Contest 2021, che vedono per l'Italia in gara i Maneskin con il brano 'Zitti e buoni', già vincitore all'ultimo festival di Sanremo. Seguita sul suo profilo Instagram da 130mila follower, la ragazza fin da giovane, è stata coinvolta nella musica e ha frequentato un Liceo Musicale. Leggi anche –> Hooverphonic: che fine aveva fatto la band rilanciata da Eurovision Il suo esordio è nella trasmissione Ellada Eheis Talento, l'equivalente del nostro Italia's Got Talent. Legata alla sua famiglia, ha una sorella minore, Villy, nata nel 1998. Nell'estate del 2013, è stata ...

